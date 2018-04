Pe ansamblul pietei asigurarilor de locuinte (obligatorii si facultative), in anul 2017 s-a consemnat o crestere a primelor brute subscrise de aproximativ 5% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, reiese din datele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Astfel, valoarea totala a subscrierilor a fost de 480,91 milioane de lei, fata de 459,18 milioane de lei in anul 2016.

Si numarul politelor in vigoare la finalul lui 2017 era mai mare, ajungand la 3.154.729.

Totodata, valoarea totala a despagubirilor achitate de asiguratorii din piata asigurarilor de locuinte s-a majorat anul trecut... citeste mai mult