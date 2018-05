* Lichiditate de doar 19 milioane de lei, cu mult sub media anului



Valoarea rulajului consemnat în şedinţa bursieră de ieri a fost de doar 18,94 milioane de lei, cu mult sub valoarea medie a acestui an, de 52,3 milioane de lei, în contextul în care cotaţiile titlurilor au avut o evoluţie preponderent pozitivă.

Brokerii de la Prime Transaction notează, în raportul zilnic al societăţii: "Toţi indicii s-au apreciat astăzi (n.r. ieri), BET urcând cu 0,7%, cea mai mare creştere a zilei.

