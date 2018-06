Românii sunt din ce în ce mai dornici să călătorească alături de copiii lor şi caută destinaţii adecvate vârstei celor mici. Astfel, un studiu Vola.ro realizat pentru rezervările de bilete de avion făcute în anul 2016 şi 2017 a evidenţiat o creştere a călătoriilor cu copiii de peste 30%. Mai precis, călătoriile cu infanti (copii sub 2 ani) au crescut cu 33% iar călătoriile cu copii peste 2 ani au crescut cu 35%. Se caută destinaţiile unde se găsesc parcuri de distracţie, zone însorite, cu climă blândă şi zboruri de maximum 3 ore.

