Potrivit rezultatelor unei analize Vola.ro, numarul biletelor de avion cu destinatia finala Romania a inregistrat o crestere cu 31% in 2018, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017. Aceasta crestere releva faptul ca multi dintre romanii care locuiesc in strainatate (fie studenti, fie romani care lucreaza in strainatate) se reintorc in perioada Pastelui pentru a sarbatori alaturi de familie si prieteni si ca din ce in ce mai multi romani aleg sa revina in tara cu avionul in detrimentul autocarului sau masinii personale.

S-au inregistrat cresteri si in ceea ce priveste numarul biletelor de avion din Romania catre destinatii externe, insa procentul