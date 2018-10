Atentie! Creste salariul minim, cresc si amenzile! In acest an, Ziua Internationala a Muncii vine cu un nou nivel pentru salariul minim pe economie, care va creste de la 1.050, la 1.250 de lei, pentru un program complet de lucru de 169,333 de ore in...

Manager, 28 Aprilie 2016