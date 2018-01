Creste salariul minim, nu si punctul de amendã auto!

Salariul minim brut va creste in 2018 la 2.000 de lei, iar pentru angajatii cu studii superioare va fi de 2.300 de lei, se arata in programul de guvernare al guvernului Tudose depus in Parlament. Cum va creste salariul minim brut pentru angajatii fara...

Curierul National, 29 Iunie 2017