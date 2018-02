Creşte prețul de facturare a gigacaloriei pentru populație, la Cernavodă. Ajustarea este cauzată de prețul mai mare reglementat de ANRE pentru producătorul SNN, dar și de creșterea salariilor la distribuitorul de energie termică, SC Utilități Publice. Iată, detaliat, cum creşte prețul: la SNN, de la 30 de lei plus TVA, la 86 plus TVA, la care se adaugă costurile distribuitorului - de la 52,98 plus TVA, la 85,77 plus TVA. Totalul ar urma să fie, cu tot cu TVA, 204,4 lei. "Este prețul propus în proiect. Este de... citeste mai mult

azi, 00:57 in Politica, Vizualizari: 41 , Sursa: Replica in