Crescãtori de porci vor primi, în acest an, un ajutor de minimis în vederea producerii cãrnii de porc. Fermierii vor primi gratuit purcei obtinuti din scroafe care se încadreazã în standardul raselor Bazna sau Mangalita. Valoarea ajutorului se calculeazã prin înmultirea numãrului de purcei cu 250 lei/cap purcel.

În data de 16 ianuarie, a fost publicatã in Monitorul Oficial nr. 39 hotãrarea privind aprobarea schemei de ‘Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescãtorilor de porci din rasele Bazna si/sau Mangalita in vederea producerii cãrnii de porc’. Schema de ajutor de minimis se adreseazã crescãtorilor de porci, din rasele Bazna si/sau... citeste mai mult