Costul standard per elev/preșcolar pentru învăţământul preuniversitar de stat, particular şi confesional acreditat, pentru anul 2017, crește de la 3.043 de lei pe an la 3.740 de lei, potrivit a două hotărâri adoptate în ședința de ieri a Guvernului....

Observator de Calarasi, 19 Ianuarie 2017