Crema la pahar cu limoncello, piersici si amaretti

O minunatie de gust are aceasta crema la pahar cu limoncello (lichior de lamaie), piersici si amaretti. Este un desert ideal pentru serile calde de vara, servit rece, direct din frigider. Pentru aceasta reteta de crema la pahar am folosit o conserva de compot de piersici in sirop slab indulcit de la prietenii mei de la Sun Food, un produs 100% natural, perfect pentru creme, prajituri, torturi si alte delicii dulci si parfumate. Crema de limoncello poate fi folosita cu succes si pentru torturi sau... citeste mai mult