Crema la pahar cu 3 ingrediente este reteta ideala pentru zilele excesiv de calduroase. Nu avem nevoie de aragaz, doar de un mixer, un bol, cateva pahare si 5 minute timp liber. Nu trebuie sa stea neaparat la frigider dupa preparare, desi este mai buna dupa 1-2 ore la rece, se poate manca imediat, asa ca, daca doriti ceva rapid si bun sau daca aveti musafiri anuntati in ultimul moment, o sa-i surprindeti in cel mai placut mod cu aceasta reteta de crema la pahar. Sambata trecuta am invitat cativa prieteni la un gratar si desi... citeste mai mult