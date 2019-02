Crema de avocado si ton este un aperitiv deosebit! Se face foarte simplu si rapid, in maxim 5 minute este gata, iar combinatia dintre ton si avocado este nemaipomenit de gustoasa. Daca acum 5-6 ani nici nu voiam sa aud de avocado, acum nu-mi lipseste din frigider. Este un fruct extraordinar de sanatos, se poate folosi atat in retetele dulci, cat si in cele sarate.

