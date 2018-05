Creditele online sunt pe val: Romanii se imprumuta pentru orice Se pare ca perioada in care romanii isi faceau credite fara sa isi calculeze foarte bine potentialul economic, a revenit. De aceasta data, sub alta forma. In prezent, creditele online sunt la mare cautare, iar romanii le acceseaza la ordinea zilei.

Romanii au devenit clienti fideli ai companiilor care ofera credite in lei, online. E nevoie de doar cateva click-uri si in cateva ore, banii sunt deja virati in cont.

Din cauza acestei maniere usoare prin care se obtin banii, oamenii devin entuziasmati si uita sa isi calculeze in mod obiectiv potentialul de restituire a imprumutului.

Din pacate, datele arata... citeste mai mult

azi, 10:31 in Social, Vizualizari: 52 , Sursa: Manager in