Creditele la Prima Casa au devenit un calvar din cauza ROBOR Zeci de mii de romani s-au inscris in programul guvernamental "Prima Casa", pentru a deveni proprietarii unei locuinte. Aparent foarte avantajos, programul s-a dovedit a fi extrem de imprevizibil si lipsit de stabilitate.

Creditele in lei, cu dobanda variabila, asa cum sunt creditele la "Prima Casa", sunt influentate in mod direct de ROBOR la trei luni, un indice in functie de care se calculeaza costul lunar al ratelor.

Initial, programul "Prima Casa" le... citeste mai mult