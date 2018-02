Creditele in lei raman preferatele romanilor Creditele in lei sunt cele mai cautate de romani in ultima perioada. Peste de 63% din imprumuturile totale acordate sectorului privat in 2017 au fost acordate in lei, dupa ce multi ani a fost un dezechilibru major pentru creditele in lei vs. valuta. Acum insa evolutia este pozitiva din perspectiva debitorilor, care nu vor sa se expuna la riscul valutar.

Un factor care a dus la aceasta preferinta a romanilor este dobanda, care scazut cu 0.9 puncte procentuale la creditele cu garantii imobiliare in lei. In cazul creditelor de nevoi personale cu ipoteca, dobanda a coborat la 13.8%.... citeste mai mult