Cinci mari obiective de investiții care se vor derula în 2019 vor fi finanțate de municipalitatea suceveană cu bani din creditele angajate anterior, dar la care nu a avut acces până acum, din cauza restricțiilor impuse de Guvern.

„Am fost marți la Ministerul Finanțelor și am discutat de două credite ale Primăriei Suceava care sunt aprobate de Comisia de împrumuturi, să vedem cât putem trage din ele. Primăria Suceava are credite aprobate și nefolosite de 27.607.244,71 lei, din care vom putea folosi în acest an 17,5 milioane de lei pentru investiții. Diferența va putea fi folosită în 2020", a declarat primarul Sucevei, Ion Lungu, care a fost prezent luni și marți la București, cu diverse...