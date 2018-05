Creditarea in lei continua sa creasca Soldul creditului neguvernamental acordat de institutiile de credit a crescut, in aprilie 2018, cu 0,7% (0,2%, in termeni reali) fata de martie 2018, la peste 238,381 miliarde de lei.

Creditul in lei s-a majorat cu 1,3% (0,8%, in termeni reali), iar creditul in valuta exprimat in lei s-a diminuat cu 0,4%. Exprimat in euro, creditul in valuta s-a diminuat cu 0,4%, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei.

De asemenea, la 30 aprilie 2018, creditul... citeste mai mult