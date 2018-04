Exista cateva traditii si superstitii de Paste care s-au transmis din generatie in generatie. Iata ce trebuie sa faci ca sa-ti mearga bine tot anul. La Inviere este bine sa te imbraci cu o haina noua, imbracamintea noua, la fel ca si apa, are un rol purificator.

In ziua de Pasti nu este bine sa dormi, pentru ca in restul anului vei fi somnoros, vei avea ghinion, viermii vor mânca semanaturile, recolta va fi distrusa si te va prinde ploaia ori de câte ori vei vrea sa lucrezi câmpul.

Lumânarea de la Inviere trebuie pastrata in casa si aprinsa in caz de boala, calamitati naturale, suparari.

In dimineata Pastelui e bine sa privesti prima data intr-o cofa cu apa...