Au trecut zile de zbucium financiar si jocuri pe scena ,mai ales in culise, intre Troica creditoare si Grecia.Rezultatul ? O tara membra UE si NATO,Grecia ,este in faliment de tara.Paradoxul situatiei vine in principal de la refuzul Greciei de a mai...

Jurnalul National, 6 Iulie 2015