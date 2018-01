Caroline Dick, mamica pentru prima oara, a fost uimita sa observe ca a slabit aproape toata greutatea pe care o pusese in timpul sarcinii, totul in doar o saptamana de la nastere.

Femeia a crezut initial ca este doar norocoasa, fara sa banuiasca, de fapt, ca sarcina ii ascunsese adevarata boala, acum incurabila: cancer colon.

In ciudat faptului ca a avut o sarcina normala si ca a castigat greutate, Caroline observase insa ca bratele si picioarele i se subtiasera, insa nu si-a facut griji.

Dupa ce micutul Maxx s-a nascut, femeia a continuat sa slabeasca si a pus durerea de spate, oboseala si sangerarea din scaun pe seama nasterii.

