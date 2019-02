„Cred ca puterea PSD –ALDE vrea sa baronizeze din nou Romania”

• spune Gabi Ionascu, senator PMP Ialomita, referitor la recenta revolta a primarilor • in opinia sa, primarii au dreptate, caci dezvoltarea comunitatilor locale inseamna dezvoltarea Romaniei

Guvernantii au starnit o mare nemultumire in randul primarilor din toata tara, dupa ce au ignorat toate solicitarile facute de acestia anul trecut. Alesii locali s-au revoltat fiindca executivul nu a respectat intelegerea si banii promisi nu se regasesc in proiectul de buget pe 2019. Cota pe care o primesc autoritatile publice locale din impozitul pe venit creste, dar sunt trecute in sarcina... citeste mai mult