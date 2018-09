In cadrul ultimei conferinte de presa, senatorul liberal, Raducu Filipescu a abordat un subiect destul de controversat pentru aceasta perioada. Este vorba de nenorocirea care s-a abatut si asupra judetului Calarasi, respectiv pesta porcina africana.

In opinia senatorului, actuala guvernare nu a facut absolut nimic pentru a gestiona corespunzator situatia si virusul sa nu se propage. Mai degraba, se poate spune ca Guvernul a ,,plimbat prin toata tara” pesta porcina africana. „Pot sa zic ca, mai degraba, Guvernul a plimbat-o prin toata tara, pana la urma, nu ca ar fi incercat s-o opreasca. Mai ales ca ei aveau informari din februarie 2017 ca aceasta... citeste mai mult