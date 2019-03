Un pește uriaș a fost găsit pe o plajă din California săptămâna trecută.

Creatura marină are o lungime de aproximativ doi metri și i-a îngrozit pe cercetătorii din California, Australia și Noua Zeelandă.

”Când am văzut fotografiile clare, nu am mai avut nicio îndoială. Este cu siguranță un înșelător. Nu-mi venea să cred. Aproape că am căzut de pe scaun”, a spus Marianne Nyegaard, o cercetătoare marină care a descoperit această specie prima dată în 2017, conform CNN.

Un alt expert a spus că este cel mai neobișnuit pește pe care l-a văzut. ... citeste mai mult

