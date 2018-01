O criptomoneda creata pentru cei care vor sa plateasca pentru a urmari live-stream clipuri porno s-a dovedit a fi de rau augur pentru investitori si arata cat de plina de riscuri este lumea monedelor virtuale. New York Post scrie ca patru investitori spun ca Jonathan Lucas, care a creat FMtokens, ar fi disparut cu banii lor.

Lucas a creat FMtokens si spunea ca vrea sa stranga finantare in valoare de 25 milioane dolari anul trecut. FMtokens, spunea Lucas, puteau fi folosite de cei care vor sa se uite la clipuri porno live-stream.

Unul dintre investitori spune, citat de New York... citeste mai mult