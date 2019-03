Un concurs de proiectat și asamblat roboți, la care au participat două mii de elevi şi liceeni, a avut loc în Capitală. O dovadă în plus că viitorul arată promițător.

Concurs de robotică EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: Roboții dirijați de competitori sunt puși la lucru. Trebuie să preia cuburile și bilele și să le depoziteze într-un spațiu anume amenajat.

Pe lângă această proba este și cea autonomiei. Micile mașinării sunt programate să facă anumite mișcări initiate de programele instalate in memoriile interne.

Robotii au fost construiți de liceenii care s-au înscris in concursul "first Tech Challenge".

