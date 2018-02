Creatorii Game of Thrones vor lucra la proiectul Star Wars

Creatorii serialului Game of Thrones vor face o serie de filme pentru universul Star Wars, aflat într-o expansiune rapidă, scrie BBC.

David Benoiff şi DB Weiss vor începe să lucreze la Star Wars, după ce serialul Game of Thrones va ajunge la final, în 2019, a anunţat Lucasfilm.

Nu se ştiu încă multe detalii despre acest proiect, însă cei doi vor dezvolta o poveste separată faţă de actuala serie, cât şi faţă de trilogia planificată de directorul Rian Johnson.

“În vara anului 1977 am călătorit într-o galaxie foarte îndepărtată, iar de atunci visăm la ea”, au spus Benioff şi Weiss într-o... citeste mai mult