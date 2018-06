Creatoarea de modă Kate Spade, în vârstă de 55 de ani, a fost găsită fără viaţă în apartamentul ei din New York, iar poliţia suspectează că s-a sinucis, scrie The Hollywood Reporter.

Autorităţile au transmis că angajaţii designerului au găsit-o, marţi, în jurul orei 10.20, spânzurată în apartamentul ei din Park Avenue.

Poliţiştii au spus că ea a lăsat un bilet de adio, însă nu au fost autorizaţi să ofere detalii privind ancheta.

Spade s-a remarcat în anii 1990 datorită unei linii de genţi. Compania pe care a fondat-o în 1993 alături de soţul ei, Kate Spade New York, a deţinut 140 de magazine în... citeste mai mult