Creative Fest 2018

DJ-ul englez Fatboy Slim şi trupa germană Guano Apes vor participa anul acesta la Creative Fest, eveniment care va avea loc la Romexpo în perioada 27 - 29 iulie. Pe scenă vor urca Fatboy Slim, Guano Apes, Rudimental (DJ Set), Protoje & The Indiggnation, ONYX, Şuie Paparude, Coma, CTC, Robin and the Backstabbers, Gojira & Planet H, Cred Că Sunt Extraterestru, Basska, Fantome, Tony Baboon, Camioane în Mulţime. Între activităţile propuse de organizatori se numără demonstraţii de graffiti şi freestyle, acrobaţii cu skateboard şi biciclete. O zonă gastronomică va fi amenajată împreună cu una ce va... citeste mai mult