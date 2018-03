Mihai Dulgheru are 17 ani, este elev la Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu” din Piteşti, iar pasiunea lui este poezia, dar într-un stil modern. Se descrie ca fiind o persoană perseverentă, activă, motivantă, independentă, curajoasă, hotărâtă, spontană şi plină de energie. De asemenea, îi place să facă voluntariat, încercând să schimbe lumea în una mai bună. Povestea lui Mihai o puteţi afla din următorul interviu.

„În opinia mea, succesul înseamnă să ai curajul de a pune în practică toate ideile pe care le ai şi decenţa de a învăţa din greşeli.”

– Care a fost momentul în care ai scris prima poezie?

– Am publicat prima mea poezie în clasa a IV-a, sub îndrumarea învăţătoarei... citeste mai mult

