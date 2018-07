Creat spre a te realiza

De la începutul lumii, oamenii au încercat să descopere sensul existenţei. Filosofii şi-au consacrat viaţa cercetării tainelor Creaţiei. Ceea ce este creat trebuie, în mod necesar, să fi fost creat într-un anumit scop, a spus Platon, unul dintre marii gânditori ai omenirii. Concluzia copleşitoare pare a fi că scopul pentru care am fost creaţi este acela de a ne realiza conform potenţialului cu care am fost înzestraţi. Ni s-a dăruit viaţa, iar ţelul nostru ar trebui să fie să facem din ea un succes. Acest succes nu poate fi măsurat decât comparând ceea ce am realizat cu ceea ce suntem în stare să realizăm.

