Săptămâna trecută am fost într-o vizită de documentare în comuna Craiva. Am avut astfel ocazia să stăm de vorbă cu primarul comunei, Ioan Bercea, după care am mers împreună pe teren, pentru a vedea modul în care sunt gospodărite satele Craiva și Chișlaca. Am profitat de prilej pentru a sta de vorbă cu mai mulți localnici, care ne-au spus cum văd ei colaborarea dintre un primar și un viceprimar. „În cele din urmă, toate se sparg în capul primarului, iar dacă nu există colaborare între primar și viceprimar, lucrurile par să nu... citeste mai mult