Universitatea Craiova şi-a prezentat ultimii doi jucători pe care i-a achiziţionat, paraguayanul Cesar Daniel Meza Colli şi elveţianul Matteo Fedele. Meza Colli vine în Bănie liber de contract, în timp ce Fedele este împrumutat un an de la Foggia, cu opţiune de cumpărare.

Cesar Daniel Meza Colli este un atacant care evoluează în banda dreaptă şi a semnat un contract pe trei ani cu formaţia din Bănie. În vârstă de 26 de ani, el are şi cetăţenie italiană şi va purta numărul 7 la Universitatea, pe care anul trecut l-a avut Gustavo. Meza Colli nu va putea debuta cu RB Leipzig, deoarece nu are drept de... citeste mai mult

acum 35 min. in Sport, Vizualizari: 31 , Sursa: Pro Sport in