Mai sunt câteva ore până când 12 candidaţi la titlul de câştigător al celei de-a treia semifinale a Selecției Naționale Eurovision vor urca pe scena Teatrului 'Marin Sorescu' din Craiova. Show-ul va transmis, în direct, de la ora 21.00, pe TVR 1, TVR HD, TVR Internațional, TVR Moldova şi pe platforma TVR+. Cu detalii, Laura Fronoiu.

A treia semifinală Eurovision are loc la Craiova EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: La cea de-a treia semifinală a Selecției Naționale Eurovision care va avea loc la Craiova vor concura 12 piese: Erminio Sinni & Titziana Camelin („All The Love Away”), Zavera („Come Back To Me”), Mareş Pană („Daydreamer”), Aurel Dincă... citeste mai mult

azi, 16:12 in Actualitate, Vizualizari: 30 , Sursa: TVR in