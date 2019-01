Luni, 13 Februarie, 15:33 Tragerea la sorți a sferturilor Cupei României de astăzi a fost precedată de ceremonia asemănătoare destinată competițiilor Under 17 și Under 19. În plus, oficialii Federației au luat decizia ca finala Cupei României U19 să...

Gazeta Sporturilor, 13 Februarie 2017