Teodor Brates, principalul crainic al TVR in timpul Revolutiei din Decembrie 1989, a fost pus sub urmarire penala in Dosarul Revolutiei, pentru infractiuni contra umanitatii, fapte comise in intervalul 22 – 31 decembrie 1989.

Procurorii arata ca Teodor Brates, care in decembrie 1989 era adjunct al redactorului sef al Redactiei „Actualitati” din TVR, „a fost principalul factor de diseminare a stirilor false, cu caracter diversionist, in acest fel contribuind intr-o foarte mare masura la instalarea psihozei teroriste ce a afectat profund intreaga populatiei a... citeste mai mult

acum 48 min. in Locale, Vizualizari: 24 , Sursa: Napoca News in