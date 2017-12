An de an, înaintea sărbătorilor de iarnă, Muzeul Satului din Baia Mare prinde viaţă. Bătrânele case ţărăneşti de sub Dealul Florilor adună, într-o singură zi, în curţile lor, sute de colindători sosiţi din toate zonele Maramureşului şi nu numai, care aduc gazdelor vestea cea mare a naşterii pruncului Iisus. Colindătorii sunt aşteptaţi să vină în cadrul manifestării “Crăciun în Maramureş”. Evenimentul este programat pentru mâine, 23 decembrie, de la ora 11.

