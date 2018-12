Suntem în pragul sărbătorilor de iarna și întreg orașul este cuprins de freamătul specific Crăciunului și sfârșitului de an. Străzi decorate, vitrine împodobite, case luminate, pomi îmbrăcați în mii de beculețe colorate... concerte de colinde înălțătoare, super-marketurile mișuna de cumpărători care-și pregătesc cadourile. Toată suflarea se află într-o perioadă de pregatire intensă pentru zilele de sărbătoare ce urmează. Toate acestea fac parte din viața noastră și își au farmecul lor. Farmec ce reînvie an de an, cu resurse... citeste mai mult

acum 39 min. in Social, Vizualizari: 28 , Sursa: Brasovul tau in