CRĂCIUN FERICIT! În aceste zile speciale, Antena3.ro urează tuturor prietenilor sai, din toate tarile, din inima, un CRACIUN FERICIT alaturi de copiii lor si de toti ce dragi.

Avem cu totii prieteni in toate colturile lumii și daca nu stiti cum sa spuneti CRACIUN FERICIT, va ajutam noi!

CRĂCIUN FERICIT! Cum se spune “CRACIUN FERICIT” in ….. :

Africa de Sud: Geseënde Kersfees

Albania:Gezur Krislinjden

Araba: Milad Majid

Argentina: Feliz Navidad

Armenia: Shenoraavor Nor Dari yev Pari Gaghand

Brazilia: Feliz Natal

Bulgaria: Tchestita Koleda; Tchestito Rojdestvo Hristovo... citeste mai mult