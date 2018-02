"Klaus Iohannis poate e îngrijorat într-un fel. Azi are al doilea scor, primul scor îl are Firea, unul dintre posibilii candidaţi. Teoretic, Iohannis ar putea să stea confortabil numai că ce e azi nu e mâine. Iohannis se află într-o triplă menghină", spune Cozmin Guşă.

În opinia analistului politic, preşedintele Klaus Iohannis are trei puncte slabe:

„1. PNL-ul nu este foarte decis şi conturat în acest moment în a avea o relaţie cu Iohannis, nici preşedintele nu pare să dorească asta. Această ambiguitate îl aduce într-o poziţie uşor ciudată în relaţia cu liberalii, situaţie gravă pentru că PNL-ul are o reţea similară cu PSD în... citeste mai mult

azi, 13:04 in Politica, Vizualizari: 52 , Sursa: Adevarul in