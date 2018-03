Cozmin Gușă este de părere că această discuție este una "care ne face de râs" și că partenerii americani se uită mirați și întreabă "What?! Noi am făcut arestări în România?". Adevărul este altul: politicienii români "pentru că au făcut prostii, încearcă să găsească un vinovat", spune analistul politic.

"Niciunul dintre cei care teoretizează aceste lucruri nu duce demonstrația până la capăt. Nu am auzit pe nimeni să spună: În 1989 s-a încheiat o etapă a Războiului Rece, iar România și alte state comuniste au ieșit învinse și a fost necesar, ca după orice război pierdut, să se plăteasca pagube colaterale. România a avut statut de țară învinsă. Nimeni nu... citeste mai mult

