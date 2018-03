Cozmin Guşă a detaliat avantajele pe care le are PSDragnea:

"Aş vrea să spun câteva lucruri legate de PSD, de cum o să meargă jocul politic săptămâna viitoare. După mine toată săptămâna viitoare o putem punem sub următoarea eticheta: PSDragnea sau PSD. Eu cred că pesediştii sunt în faţa unei asemenea alegeri, care, sigur, nu pare să fie o alegere grea, dacă am judeca normal, pentru că un partid pe persoana fizică este întotdeauna de preferat de către membrii unui partid cu o conducere colectivă puternică, tocmai din dorinţa pesediştilor dintr-un Congres, care sunt câteva mii, pentru ca... citeste mai mult

