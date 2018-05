© TION: Spectacol in aer si pe apa in deschiderea Festivalului Bega Bulevard Scris de A.S. - Bega Bulevard 2014 a început sub umbrele în centrul Timişoarei, pentru că ploaia a boicotat prima zi de festival. Cei prezenţi la deschidere pe malul...

Timis Online, 5 Septembrie 2014