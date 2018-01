Brazilianul Philippe Coutinho, care a semnat luni cu FC Barcelona şi va încerca să facă uitată plecarea lui Neymar la PSG, a subliniat că el este ''diferit'' de compatriotul său şi că a venit pe Camp Nou pentru a-şi ''găsi propriul său loc''.

''Noi suntem jucători diferiţi. Neymar este un jucător imens, am mai spus asta, însă avem caracteristici diferite şi vin aici pentru a-mi găsi locul'', a declarat mijlocaşul ofensiv în conferinţa de presă de prezentare.

''Am vorbit cu Neymar, m-a felicitat ieri când a aflat'', a explicat Coutinho.

''Mi-a vorbit despre oraş, despre coechipieri, mi-a spus că acest club are un vestiar... citeste mai mult

