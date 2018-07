Thibaut Courtois (26 de ani) a fost unul dintre cei mai buni jucători ai Belgiei în victoria cu Brazilia, 2-1, iar la finalul celor 90 de minute de la Kazan chiar a avut lucruri de spus.

Criticat de-a lungul unui sezon cenuşiu la Chelsea, portarul s-a remarcat prin intervenţiile extraordinare la desele ocazii ale brazilienilor, l-a blocat incredibil pe Neymar în al treilea minut de prelungiri, când a scos de sub bară şutul superstarului lui PSG, a explicat momentul din final, apoi s-a îndreptat împotriva contestatarilor: "Ştiam că lui Neymar îi place să trimită cu efect, aşa că m-am pregătit şi am parat ace aminge. Mi-am spus singur "Oh la...

