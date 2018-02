În preţ mai sunt incluse cotidianul californian San Diego Union-Tribune şi alte câteva titluri locale.

În 2000, cotidianul Los Angeles Times a trecut sub controlul Tribune Company, o companie cu sediul la Chicago (Illinois), ale cărei operaţiuni în presă au fost reunite sub numele de Tribune Publishing în 2014.

În 2016, Los Angeles Times a fost cumpărat de Tronc.

În ultimele luni, redacţia cotidianului a devenit din ce în ce mai ostilă conducerii Tronc, acuzată că vrea să facă în mod forţat tranziţia la digital în detrimentul unui jurnalism local de calitate.

