Cotatiile euro au coborat pana la 4,644 lei

Cresterea ofertei de valuta, provenita de la companii, care se pregatesc sa achite taxele si impozitele trimestriale la bugetul de stat, dar si de la intrarile de la nivelul caselor de schimb au permis leului sa se aprecieze fata de euro.

Cursul monedei unice a scazut de la 4,6562 la 4,6512 lei, minimul ultimelor aproape doua luni, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat in culoarul 4,651 – 4,656 lei. Transferurile de la ora 14:00 se efectuau in jurul valorii de 4,651 lei. Cresterea ofertei de valuta a facut ca in ultima parte a zilei bancare cotatiile sa atinga un minim de 4,644 lei.

Media dolarului american a coborat de la 3,9954 la 3,9767 lei, cotatiile fluctuand intre 3,963... citeste mai mult

