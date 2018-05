Cotatia euro a scazut pe pietele internationale la 4,6 lei

Efectele deciziei BNR de majorare a dobanzii sale cheie la 2,50%, luata la inceputul lunii, si-a diminuat o parte din efecte, consecinta a aprecierii dolarului, ceea ce a redus plasamentele in monedele de la marginea zonei euro, asa cum este si leul.

Cursul euro a scazut in prima parte a intervalului la 4,6225 lei, minim al ultimelor cinci luni, urmata imediat de o crestere la 4,6292 lei.

Media din inainte de minivacanta de Rusalii a fost stabilita la 4,6288 lei, intr-o sedinta in care transferurile s-au efectuat intre 4,626 si 4,633 lei.

In 28 mai, cand piata valutara locala a fost inchisa, cotatiile euro de pe cea... citeste mai mult

acum 58 min. in Locale, Vizualizari: 33 , Sursa: Info Braila in