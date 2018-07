Noile reglementãri privind accesul pacientilor la tratamente în strãinãtate, decontate de Ministerul Sãnãtãtii, au intrat în vigoare joia trecutã, a anuntat institutia, precizând cã vor fi decontate costurile însotitorilor pacientilor minori sau celor care suferã de o boalã gravã.

‘Prin publicarea in Monitorul Oficial a Ordinului nr. 81/2018 care modificã Ordinul 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strãinãtate, au fost simplificate procedurile de acces si decontare a tratamentelor in strãinãtate. Una dinte prevederile Ordinului nr. 81/2018 se referã la... citeste mai mult