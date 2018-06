Costul fortei de muncã a crescut, chiar dacã CAS s-a mutat la salariat

În trimestrul I 2018 costul orar al fortei de muncã în formã ajustatã dupã numãrul zilelor lucrãtoare a consemnat o ratã de crestere de 1,4% fatã de trimestrul precedent si de 12,7% fatã de acelasi trimestru al anului anterior, aratã datele transmise luni de Institutul National de Statisticã – INS.

Asadar, costul cu forta de muncã – suportat de angajator – a crescut chiar si in conditiile in care contributiile de asigurãri sociale (CAS) au trecut, din ianuarie 2018, de la angajator in sarcina... citeste mai mult