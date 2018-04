Sala Sporturilor din Constanţa a găzduit prima gală din calendarul anual de evenimente Oss Fighters.

Organizată de ACS Oss Constanţa, One Star Security şi restaurantul Don Corleone, alături de partenerii lor, sub egida Federaţiei Române de Kempo, gala Oss Fighters a cuprins partide spectaculoase, pe regulament de K-1, și s-a bucurat de un success deosebit.

Preşedintele ACS Oss Constanţa, fondator al promoţiei şi al galei Oss Fighters şi manager general al One Star Security este Marius Gheorghe.

Atracţia galei a fost turneul piramidal la categoria 75 kg, câștigat de Daniel